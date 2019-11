Spaccio di droga nella Valle del Volturno, 35enne arrestato dalla Squadra mobile di Isernia

Continua senza sosta l’attività di prevenzione e repressione dei reati della Questura di Isernia disposta dal Questore Pellicone. Personale della Squadra Mobile, fermava per controllo un giovane di anni 35 circa, quest’ultimo risultava annoverare pregiudizi di polizia per detenzione ai fini della spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso del controllo il giovane mostrava fin da subito un atteggiamento nervoso e irrequieto cercando di eludere il controllo disfacendosi di un involucro contenete gr. 13,12 di hashish. Immediatamente procedeva a perquisizione personale che dava esito negativo, estesa presso il domicilio sito in Cerro al Volturno (IS), si rinveniva ulteriori gr. 18,30 lordi di sostanza stupefacente del tipo “hashis” e gr. 104,70 lordi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” ed euro 125,00 in banconote di vario taglio. La sostanza stupefacente occultata, veniva rinvenuta in vari punti dell’abitazione, altresì, veniva rinvenuto materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente, tra cui un bilancino di precisione, cellophane, bustine in plastica trasparente ed un coltello usato per il taglio e la suddivisione delle dosi. La sostanza stupefacente ed il materiale utilizzato per il suo confezionamento veniva sottoposto a sequestro penale. L’operazione conclusasi ha permesso di porre fine ad una fiorente attività di spaccio di droga nella zona della Valle del Volturno messa in atto da un insospettabile “pusher”, punto di riferimento per i consumatori di sostanze stupefacenti del tipo “hashish” e “marijuana” di ogni fascia di età. Atteso quanto riscontrato nel corso dell’attività di P.G., considerato che tutti gli elementi raccolti hanno evidenziato una chiara ed illecita attività finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanza stupefacente, di concerto con il Sostituto Procuratore della Repubblica di Isernia Alessandro Iannitti, il giovane, dopo le formalità di rito è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso il proprio domicilio in Cerro al Volturno per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rimanendo a disposizione dell’A.G. procedente.