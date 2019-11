Vola giù dal muretto, notte con giallo in una discoteca di Isernia

Misterioso fatto di cronaca, nella notte di sabato a Isernia, in una discoteca ubicata nei pressi dell’ospedale. Nel corso di una discussione piuttosto animata, all’ingresso del locale, un ragazzo di venti anni di Fornelli, è volato giù dal muretto del terrazzo attiguo alla discoteca. Gravi le ferite riportate dal ventenne, subito trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso del Veneziale, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata, Si parla di trauma cranico, con una emorragia cerebrale che fortunatamente sarebbe di piccola entità. Sulle circostanze dell’accaduto indaga la Squadra Mobile per far luce sui fatti, sentire i testimoni ed accertare eventuali responsabilità.