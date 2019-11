Giovane donna investita sulla Trignina: muore sul colpo

Tragico incidente sulla Trignina dopo le 18 in territorio abruzzese. All’altezza di Lentella, in un tratto rettilineo, una donna è stata investita da una utilitaria che si dirigeva verso Isernia. Sulla zona era già buio e l’impatto è stato violentissimo. Per la donna di circa 30 anni non c’è stato nulla da fare. E’ morta sul colpo. Sul posto la polizia e l’ambulanza del 118. Agli agenti il compito di ricostruire la dinamica e capire il motivo per cui la donna si trovasse a piedi in quel punto sulla statale. Il traffico ha subito forti rallentamenti