Agnone. A Villacanale incontro con l’ingegnere aerospaziale Ersilia Ingratta

Un convegno insolito ma al tempo stesso di grande interesse e attualità quello proposto dall’associazione Nuova Villacanale. A 50 anni dal primo sbarco dell’uomo sulla luna, ha infatti proposto un incontro non solo per ricordare quell’evento destinato a cambiare la storia dell’umanità, ma anche per discutere delle prospettive future. Tra i relatori Ersilia Ingratta, ingegnere aerospaziale originaria proprio della frazione di Agnone, oggi in servizio alla base di lancio europea nella Guiana francese. La sua passione l’ha coltivata sin da piccina, osservando gli aerei dal balcone di casa. Oggi Ersilia Ingratta ricopre un ruolo di responsabilità nel centro della Guiana francese. Si occupa infatti del lancio dei razzi dell’agenzia spaziale europea.

Negli ultimi anni le missioni nello spazio stanno tornando d’attualità, dopo decenni di flessione. Ora invece si torna a parlare di una stazione spaziale sulla luna. In tempi ragionevoli anche questo sogno è destinato a diventare realtà, ha detto Claudia Valeria Nardi, anche lei ingegnere aerospaziale in servizio al Guiana Space Center. Si parla di 5-6 anni. Ma quando l’uomo arriverà su Marte? Per ora i tempi appaio prematuri, ma fino a un certo punto. In ogni caso, si passerà prima per la luna.