Una data impressa nel cuore e nella mente di tutti, quella del 31 ottobre 2002. Un evento tragico che fa parte della storia del Molise e porta con sé ricordi profondi e tanta consapevolezza. Il terremoto, il crollo della scuola Francesco Jovine, ventisette alunni e una maestra che hanno perso la vita, il difficile e complesso percorso della ricostruzione. Ogni anno la data del 31 ottobre non rappresenta un giorno come gli altri: è memoria, rispetto e motivo di speranza.

Alle 11.32 trenta rintocchi di campana ricorderanno i volti dei bambini, della maestra Carmela e delle due donne morte in paese. Poi il corteo si sposterà fino al parco della memoria dove un pilastro della scuola elementare venuta giù è attraversato da tanti giunchi artificiali accarezzati dal soffio del vento.

Qui verranno accese, alle 20, le fiaccole che illumineranno, ancora una volta, i luoghi del ricordo: il parco, il palazzetto che allora accolse i corpi delle vittime e il cimitero del paese dove da diciassette lunghi anni tante persone si fermano e sostano in preghiera come segno di vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutta la comunità di San Giuliano di Puglia. Alle 17 del 31 ottobre sarà celebrata una messa nella chiesa madre.

La giornata della memoria è anche un’occasione per rinnovare un motivo di speranza in un paese che con dignità, coraggio e determinazione è riuscito a piccoli passi a riprendere una vita, per quanto possibile, normale. Case ricostruite, la scuola antisismica considerata dalla Protezione civile come la più sicura d’Italia, e altri interventi ma anche una comunità che non senza difficoltà ha ripreso abitudini, tradizioni religiose e momenti di aggregazione.

Tra chi è rimasto in paese e chi abita fuori, si incontrano anche le storie di coloro che sono usciti vivi dalle macerie della scuola, portando sempre con sé il ricordo degli amici e della maestra che non ci sono più e una ferita sempre aperta. Giovani di San Giuliano che oggi studiano o lavorano, guardano avanti con consapevolezza seguendo il proprio percorso di dignità.

Il 31 ottobre come un giorno per ricordare, per pensare, per riprendere un cammino condiviso in un abbraccio sincero.