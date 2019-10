Pedalata per commemorare gli Angeli di San Giuliano di Puglia

Domenica 27 ottobre 2019 i gruppi ciclistici del Basso Molise organizzato una pedalata non competitiva per commemorare gli Angeli di San Giuliano a pochi giorni dalla giornata della memoria che ricorrerà il prossimo 31 ottobre.

Il programma prevede alle 8 il raduno dei partecipanti al parcheggio del vecchio ospedale di Termoli; alle 8.15 partenza della cicloturistica in direzione San Giuliano di Puglia; alle 10.30 è previsto l’arrivo al cimitero del paese dove sarà deposto un omaggio in ricordo delle vittime. Alle 11 ci sarà un ristoro organizzato dalla comunità e, al termine, si ripartirà per il rientro in sede.

Per informazioni: Giuseppe Serrecchia (team Termoli – 3286781240) e Gianni Iannone (team Usconio – 3381068700). Si precisa che non è una gara, si tratta di una passeggiata turistica. È obbligatorio l’uso del casco.