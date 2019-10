Operazione Galaxy, si costituisce alla Guardia di Finanza di Isernia il principale indagato

Aladino Saidi, si è costituito alla Guardia di Finanza di Isernia ed è stato poi portato in carcere. Il medesimo, dopo il disbrigo delle formalità di rito alla presenza dei propri difensori di fiducia, Avvocato Giovanni Cantelli del foro di Napoli Nord e Avvocato Antonella De Benedictis del foro di Isernia, è stato associato presso la Casa Circondariale di Isernia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Si tratta dell’importatore di auto di lusso di origine tunisina, tra i principali indagati nell’operazione Galaxy della Guardia di Finanza di Isernia sulla truffa ai danni dell’Unione europea e dell’Italia. Saidi è il proprietario di un autosalone specializzzato in supercar della provincia di Frosinone. L’operazione “Galaxy” ha sgominato un gruppo criminale con base stabile in Italia e diverse ramificazioni internazionali. L’operazione ha toccato le province di Isernia, Milano, Salerno, Caserta, Frosinone, Macerata e anche Latina. Su disposizione della Procura di Isernia la Guardia di Finanza ha eseguito 23 ordinanze di applicazione di misure cautelari personali, tra le quali 13 arresti in carcere e 10 ai domiciliari. Eseguito anche un sequestro preventivo per un importo complessivo pari a 7.499.220 euro per beni mobili e immobili, quote societarie, auto e denaro, a carico dei 23 indagati e 21 compagini societarie con sede in tutta Italia. L’operazione, frutto di un anno di indagini e accertamenti particolarmente complessi e articolati condotti dal Gruppo Guardia di Finanza nel settore del commercio di auto di lusso di origine comunitaria ha permesso di scoprire la frode ai danni dell’Unione europea e dell’Italia.