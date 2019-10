Ottobre rosa con la Lega tumori di Campobasso, partono altre iniziative

A seguito delle numerose richieste pervenute, la Sezione provinciale di Campobasso della LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI ha deciso di arricchire l’evento con altre iniziative:

Domenica 27 Ottobre – AL CENTRO LA PERSONA NON LA MALATTIA Ospedale S. Timoteo c/o Sportello LILT – DH Oncologia (Piano terra) – ore 9.00-13.00 PER DIVULGARE, PROMUOVERE E FORNIRE AI PAZIENTI ONCOLOGICI ED ALLE LORO FAMIGLIE PRESTAZIONI E SERVIZI DELLO SPORTELLO ONCOLOGICO DEL P.O. DI TERMOLI GIA’ ESPLETATI ALL’INTERNO DEL PROGETTO LILT – ASREM “NUOVA VITA DOPO LA MALATTIA”

➢ RIABILITAZIONE NUTRIZIONALE – VISITE GRATUITE su prenotazione al n.

0875.714008 con dietista Consulente LILT CB Mangiare bene aiuta a prevenire non solo il cancro ma anche moltissime altre malattie come l’infarto, il diebete e l’obesità. La salute, quindi, si conquista a tavola, imparando fin da bambini le regole del mangiare sano

➢ CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO – VISITE GRATUITE su prenotazione al n. 0875.714008 – con psicologa/psicoterapeuta esperta – Consulente LILT CB Il dolore psicologico è riconosciuto di uguale importanza a quello fisico. Con lo Sportello d’Ascolto Psicologico offriamo un adeguato supporto al paziente ed ai suoi familiari, affinché possano essere aiutati a trovare un nuovo equilibrio personale e familiare dopo la malattia.

Domenica 3 novembre – ore 9.00 – Piazza Monumento a Termoli – Chiusura “Mese Rosa della Prevenzione” con la CAMMINATA IN ROSA

Domenica 10 novembre – ore 9.30 – Piscina Comunale di Via Asia a Termoli – H2O SPORT IN ROSA – Lezione gratuita di ACQUAGIM con assistenza istruttore specialista organizzata dalla ASD H2O Sport. Eventuali donazioni saranno destinate all’acquisto di parrucche per i pazienti con Alopecia da Chemioterapia

