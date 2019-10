Operazione Galaxy della Guardia di Finanza: importazione illegale di auto, 23 arresti

Un’operazione che resterà negli annali della Guardia di Finanza di Isernia che ha portato alla luce un giro di importazione illegale di auto di grossa cilindrata dall’estero, evadendo l’Iva per un totale di 7,5 milioni, con fatture false per 52 milioni. Ben 1.600 le auto importate illegalmente, falsificando certificati di immatricolazione e documenti delle macchine. Ventitrè gli arresti, tra cui due intermediari isernini, un uomo e una donna, scoperti nella loro attività truffaldina proprio dall’Ufficio delle Entrate di Isernia.

Galaxy il nome data all’operazione dagli uomini del colonnello Simeone il motivo è semplice l’iniziale dei telai dei Ford Galaxy è VF0, mentre per le Porsche e VP0, bastava cancellare un tratto piccolissimo della P per far passare per macchine normali le supercar tedesche.

L’operazione ha coinvolto duecento finanzieri con arresti e sequestri in sette province: Isernia, Frosinone, Latina, Caserta, Salerno, Milano e Macerata. Numerosi i rivenditori di auto coinvolti, ma non in Molise. Due i più grandi, con precedenti specifici dei rispettivi titolari. Si tratta di Saidi Autoexpert di Aladino Saidi, di origini tunisine, nella sua abitazione sono stati trovati 70mila euro in contanti e orologi di marca nascosti in una botola.

L’altro grande concessionario coinvolto è FC Car Group che gli inquirenti ritengono vicino al clan dei Casalesi.

L’erazione Galaxy nasce a Isernia perchè, e qui come molisani potremmo esserne addirittura orgogliosi, alcuni dipendenti della Direzione Provinciale delle Entrate hanno notato la falsificazione dei documenti d’importazione delle auto che poi venivano vendute in tutta Italia. Protagonisti principali i due isernini, un uomo e una donna, finiti in carcere, l’uno a Isernia, l’altra a Chieti. Da Isernia poi le pratiche falsificate con timbri e certificati alterati venivano immatricolate in tutta Italia.