È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Timoteo un giovane straniero che per, cause da accertare, è precipitato dalla terrazza vicina al castello svevo di Termoli. Da una prima ricostruzione, era in compagnia di alcuni amici, quando si è sbilanciato ed è finito nel vuoto. Sul posto il 118 e i volontari della Misericordia. Sono in corso gli accertamenti per fare chiarezza su quanto accaduto.