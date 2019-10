Ieri, in provincia di Isernia, un uomo 80enne, pensionato, ha estratto una pistola, che poi si è rivelata a salve, e ha minacciato di morte il confinante del proprio terreno. I Carabinieri della Compagnia di Isernia, subito avvisati dalla vittima, impaurita, hanno avviato immediatamente le indagini del caso e ricostruito i fatti accaduti. Dall’indagine è emerso come l’anziano signore, a seguito di una discussione avuta con il proprio vicino per ragioni che sono ancora al vaglio dei Carabinieri, ha pensato di farsi giustizia da solo minacciando di morte la controparte. Tale condotta illecita gli è costata pero’; il sequestro dell’arma rinvenuta a seguito di perquisizione da parte dei Carabinieri, ed una denuncia alla competente Magistratura per minaccia aggravata.