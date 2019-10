Dramma per una donna di 34 anni di Campomarino alla 38esima settimana di gravidanza che domenica sera ha perso la sua bambina. La donna si è presentata al pronto soccorso del San Timoteo per alcuni dolori. Al suo arrivo il feto stava bene e per precauzione è stata ricoverata in reparto. Qui dopo poco la donna è stata sottoposta a un successivo controllo, ma purtroppo la bambina non dava più segni di vita. La coppia ha chiamato i carabinieri con l’intenzione di presentare una denuncia. Intanto anche i medici del reparto presenti in quel momento hanno chiesto alla direzione sanitaria di effettuare un’autopsia per capire le cause del decesso.