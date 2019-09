Carabinieri, controlli sulle strade e nei locali pubblici di Isernia e Venafro

Un servizio a largo raggio è stato predisposto nel fine settimana dai Carabinieri in varie zone sensibili tra Isernia e Venafro e altri comuni della provincia, al fine di prevenire reati predatori e di maggior allarme sociale. Pattuglie dei Nuclei Operativi e Radiomobile e delle Stazioni territorialmente competenti hanno eseguito nel corso del servizio numerosi posti di blocco nel corso dei quali sono stati controllati 50 veicoli in transito, identificate circa 100 persone, tra conducenti e passeggeri, ed eseguite nei casi sospetti accurati accertamenti finalizzati alla ricerca di armi, droga e refurtiva. Elevate contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada per un importo complessivo di circa 1.000 euro con decurtazione di 5 punti sulle patenti; 4 gli alcoltest effettuati per verificare l’eventuale guida in stato di ebrezza alcolica. I Carabinieri impiegati hanno esteso i controlli anche agli esercizi pubblici per verifiche amministrative e di polizia con particolare attenzione alla presenza al loro interno di persone sospette. Controlli anche nei confronti di coloro che attualmente scontano misure cautelari o di prevenzione sul regolare rispetto delle prescrizioni imposte dalle competenti Autorità Giudiziarie e di pubblica Sicurezza.