Un incendio è divampato nelle prime ore del pomeriggio in via Mosca a Campobasso. A scatenare il rogo molto probabilmente è stata la posa di pannelli in catrame sulla copertura di un cantiere presente nella zona. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme. Fortunatamente nessun danno per gli abitanti del quartiere; compromesso invece in larga parte il cantiere edile.