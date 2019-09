Un motociclista isernino di 33 anni, Antonino Avicolli, è morto verso le 13, sulla statale 17, mentre rientrava a Isernia da Castel di Sangro, dov’era andato per la gita in moto della domenica mattina, insieme a un suo amico, che guidava una seconda moto. Il giovane motociclista era molto conosciuto a Isernia, dove lavorava presso il distributore di carburanti su viale dei Pentri. Antonino Avicolli lascia la moglie, giovanissima, e una bambina di appena un anno. Sulla dinamica dell’incidente stanno lavorando i Carabinieri di Castel di Sangro. Da una prima sommaria ricostruzione, sembrerebbe che Avicolli, di ritorno a Isernia, abbia perso il controllo della sua moto in curva, nei pressi di Abruzzo Zoo, finendo contro il guard rail e rimanendo ucciso sul colpo. Il magistrato di turno del tribunale di Sulmona ha disposto il trasferimento della salma nella camera mortuaria dell’ospedale di Castel di Sangro.