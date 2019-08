UniversitÃ  del Molise, parte dottorato di ricerca in Biologia e Scienze applicate

Iscrizioni aperte all’Università del Molise per accedere al dottorato di ricerca in Biologia e Scienze applicate.

Tra gli obiettivi, quello di sviluppare competenze scientifiche e tecnologiche avanzate nel campo della biologia e della sicurezza delle infrastrutture e dell’informazione, essenziali per svolgere attività di ricerca autonome caratterizzate da ampi canoni di interdisciplinarità.

“Una qualità e competenza di alto profilo – spiegano dall’Unimol – in grado di elaborare strategie di analisi e soluzione di problemi complessi da applicare sia in contesti di ricerca che industriali. Forgiare talenti che sappiano adattarsi a una realtà in così profonda e rapida trasformazione, valorizzarne le competenze, lo spirito critico, l’idea di partecipazione e di curiosità scientifica – dicono ancora dall’Ateneo – rappresenta la strategia essenziale e vincente per concorrere, insieme, a rilanciare lo sviluppo, compiere il decisivo ‘salto di qualità’ e trasformare sfide in opportunità”.

Una università in crescita, dal punto di vista qualitativo, come ha di recente ripetuto il rettore, Luca Brunese, che guarda all’innovazione e al futuro con entusiasmo e ottimismo.

Le domande dovranno essere presentate entro il 6 settembre.