A Casacalenda partono percorsi di ricerca per la gestione dell’ansia e dello stress

Dal 3 settembre, in “Villa Alba Chiara” a Casacalenda

<Sei come 6> – Percorsi di ricerca per la gestione dell’ansia e dello stress

1991/1993: sono gli anni fra i più splendidi e fecondi del “Centro Studi Molise 2000” di Guardialfiera che – condividendo l’ansia degli Amministratori Comunali di Casacalenda – volle ideare e realizzare anche il “Progetto Albatros” (il primo del genere in Molise) condiviso e sostenuto dal Ministero degli Affari Sociali.

Era finalizzato alla prevenzione del disagio giovanile e adolescenziale, alla scoperta della propria immagine ed alla crescita armonica della personalità. Era un sillabario d’una nuova forma mentis e di atteggiamenti originali, tuttora efficaci, nella cultura e nella fisionomia esistenziale dei tempi nostri. Era una carta geografica umana, utile a tracciare e a rispondere, in modo affascinante, alle angosciose attese della gioventù, e a ridurre o aumentare, lungo il percorso, l’intensità della “parola” e quella della strategia comportamentale.

“Fu esperienza viva e preziosa”, scrisse allora Giulia Paola di Nicola, titolare della Cattedra di Sociologia alla Università di Teramo.

Sulla falsariga dell’”Albatros” e sulla sua convalidata efficacia, viene ora rielaborato da Paola di Sabato – creatrice e realizzatrice di quel programma – un nuovo progetto, già attraente dal titolo: “Sei come 6”. Lo sapranno adornare, con lei le affabilità di altri giovani psicologi molisani.

Ricerca della personalità; esperienze di confronto; esercizi pratici; giochi di ruolo; espressioni ed emozioni su sentimenti di rabbia e di gioia; gestione dell’ansia e dello stress, sono alcuni fra gli stimoli per i 6 incontri programmati dal 3 settembre in “Villa Alba Chiara” a Casacalenda, su una terrazza affacciata verso il millenario borgo di “Terra Vecchia”, capace sempre di ispirare e stimolare fiducia e benessere.

Info: 338/3037352