“La scalinata dei sapori” è il titolo dell’evento in programma oggi, 20 agosto 2019, a Trivento (Campobasso). Un appuntamento da non perdere che prevede un itinerario enogastronomico lungo la monumentale scalinata di San Nicola. Tanti prodotti tipici, pietanze locali prelibate e molto altro per condividere momenti di convivialità e divertimento.