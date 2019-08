Cerro al Volturno. Sale sul parapetto di un viadotto e minaccia di farla finita, salvato dalla Polizia

Un ragazzo in lacrime, in preda alla disperazione è stato salvato dagli agenti della Polizia Stradale mentre era in procinto di suicidarsi.

Teatro del tentativo di suicidio il viadotto della Fede lungo la SS. 652 “Fondo Valle Sangro”, nel comune di Cerro al Volturno.

Tutto si è svolto nella mattinata di ieri, verso le ore 8:10, quando una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Isernia, impegnata sul fronte della viabilità e sicurezza stradale, viene attratta dalla presenza ingiustificata di un giovane 40enne sovrapposto al parapetto metallico del viadotto della Fede, alto oltre settanta metri.

Gli Agenti, in servizio al Distaccamento di Agnone, intuito l’insano gesto che il giovane stava per compiere, senza indugio, hanno abbandonato l’auto di servizio per bloccare il ragazzo e, con notevole prontezza e professionalità, hanno afferrato l’uomo agli arti inferiori e superiori, trascinandolo sulla sede stradale, nonostante questi si dimenasse con forza per divincolarsi dalla presa dei poliziotti.

Grazie alle parole di conforto e sostegno morale degli Operatori di Polizia intervenuti, il giovane si è calmato, desistendo dal compiere ulteriori gesti inconsulti.

A conclusione della vicenda, con il supporto del personale del 118 intervenuto sul luogo, il ragazzo in preda ancora ad uno stato di agitazione, è stato accompagnato e ricoverato presso l’Ospedale di Isernia dove sono sopraggiunti i genitori, allarmati e seriamente preoccupati perché da alcune ore non avevano notizie del figlio.

Per fortuna, il tempestivo intervento della Polizia di Stato ha impedito che un momento di debolezza si trasformasse in tragedia.