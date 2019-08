Un uomo di 62 anni di Colle Sannita si è sentito male nelle acque di fronte alla Cala Sveva e al lido Anna sul lungomare nord di Termoli ed è morto. È stato subito soccorso ma, da una prima ricostruzione, non c’è stato nulla da fare. Sul posto il 118 per i soccorsi che hanno tentato le manovre di rianimazione. Sono in corso gli accertamenti per fare chiarezza sull’accaduto.