MartedÃ¬ e mercoledÃ¬ appuntamento a Fornelli con le Giornate al Borgo

Le giornate al borgo di Fornelli si apprestano a tagliare il traguardo della 25esima edizione. È una rievocazione storica molto attesa: ogni anno richiama tantissimi visitatori nel centro storico. L’appuntamento con la tradizione medievale è per martedì 13 e mercoledì 14 agosto. La pro loco ha pensato di proporre il meglio di questi ultimi anni, mentre per ridurre al minimo i disagi negli spostamenti sarà attivato un servizio navetta gratuito. La prima serata, tra i vari eventi, è in programma il corteo storico (ore 19) e l’assalto alle mura. La seconda serata c’è il palio delle contrade (ore 19) e l’incendio del castello (ore 0:30). Come sempre gli organizzatori hanno trovato pieno sostegno da parte dell’amministrazione comunale. Eventi come questo, infatti, esaltano l’offerta turistica di un paese che con pieno merito è entrato a far parte del circuito dei borghi più belli d’Italia. Ma non ci si ferma a questo risultato. L’obiettivo è quello di fare sempre meglio. Tra gli obiettivi quello di acquistare una parte del palazzo marchesale per creare un museo sui Borboni.