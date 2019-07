Screening visivo, uditivo, misurazione della pressione arteriosa ed esame della glicemia saranno gratuiti anche quest’anno a Termoli: per la terza edizione con lo slogan “La prevenzione non va in vacanza” l’evento si svolgerà in uno dei punti strategici della riviera sud della nostra città. All’iniziativa il presidente dell’unione italiana ciechi e ipovedenti Molise, Gaetano Accardo che ha visto impegnati un camper e dei dottori oculisti dell”Agenzia internazionale per la prevenzione alla cecità, sezione italiana, e la dottoressa diabetologa Celeste Vitale e i volontari dell’ass, Sae 112. Tutto questo sta avvenendo dal 1 6 luglio e continuerà fino al 29 luglio dalle ore 8.30 alle 12.30 presso il parcheggio di Rio V ivo, (di fronte all’hote l “Giorgione”) ove ci sarà un’unità mobile oftalmica.

Foto: Termolionline