Differenziata: guerra del Comune agli incivili della spazzatura, via alle multe

Guerra agli incivili della spazzatura e a chi non rispetta le regole della raccolta differenziata. L’ha annunciata il sindaco di Termoli Francesco Roberti che ha chiesto una stretta sui controlli alla stessa Rieco, la società che gestisce il servizio, e alla polizia municipale. Quest’ultima avrebbe già consegnato sulla scrivania del sindaco un faldone con tutte le segnalazioni di criticità, comprese quelle dei condomini. Gli amministratori sarebbero già stati avvisati che se gli inquilini non si danno una regolata presto arriveranno le multe. Lotta anche ai rifiuti abbandonati che puntualmente aumentano nella zona del centro con l’arrivo dell’estate. Anche qui, come spiegato dal sindaco, succede che le seconde case, quelle delle vacanze spesso non hanno nemmeno i mastelli per la differenziata. Ecco perché è stato avviato un censimento e l’invito a cittadini e turisti è anche quello di informarsi. L’ultimo episodio di abbandono eclatante è di due giorni fa. La Rieco ha diffuso le fote della zona di via Oliviero dietro la chiesa di Sant’Antonio, a due passi da corso nazionale. Decine e decine di buste di rifiuti misti, dunque non differenziati. La società in collaborazione con gli agenti del nucleo ecologico della polizia municipale ha aperto i sacchetti ispezionando il contenuto per cercare di risalire ai responsabili. Il sindaco sta anche cercando di capire se l’isola ecologica posizionata in alcune zone del centro come via Carlo del Croix e via Cannarsa può continuare a essere la scelta migliore. La stretta sui controlli e sulle multe è stata confermata da Roberti nell’incontro che ha avuto con le ditte che si occupano dei rifiuti e del verde. Ha riorganizzato il servizio di sfalcio dell’erba, incaricando la stessa ditta che procederà amche alla raccolta in appositi sacchi. Il giorno dopo sarà la Rieco a passare per il ritiro. Annunciata una stretta anche sui dehors e sulla musica nei locali. I controlli sono stati predisposti per diverse violazioni che sono state segnalate. Via alle verifiche sul suolo pubblico occupato da bar e locali che hanno tavolini all’aperto. Verrà fatta rispettare anche l’ordinanza sulla movida che prevede lo spegnimento della musica a mezzanotte. Fino all’una potrà continuare all’interno dei locali a decibel ridotti.