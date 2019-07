Nubifragio sul Molise, notevoli danni in Basso Molise e nel Venafrano

Il caldo afoso degli ultimi giorni ha deciso di dare una tregua, ma non nel modo sperato dai molisani. Temperature in picchiata, vento forte, pioggia, tuoni e fulmini, e in alcuni punti, come nel venafrano, grandine grossa come arance. Notevoli i problemi alla circolazione per via di alberi piegati, rami spezzati caduti sull’asfalto, fiumi d’acqua lungo le strade. Grandine anche in diversi punti del Basso Molise, Termoli invece è stata investita da una bufera violenta di acqua e vento che ha addirittura abbattuto un albero alla rotonda di RioVivo. Tantissimi i rami spezzati in diversi punti della città e volati via, mettendo a rischio l’incolumità dei passanti e danneggiando le auto in circolazione e in sosta. Sulla statale 16, fra Montenero di Bisaccia e Petacciato, un furgone si è ribaltato in mezzo alla carreggiata. Stessa sorte per un mezzo pesante nei pressi dell’autogrill Rio Vivo. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. A Termoli i cittadini hanno denunciato anche black out di corrente e i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per allagamenti nei garage e negli scantinati, nonché per sgombrare le strade dagli alberi caduti e rami spezzati. Nella zona del porto, vicino al depuratore, come si vede dal video di primonumero, si è verificata una fuoriuscita di liquami maleodoranti e si è riversata in mare. Gravi danni anche in provincia di Isernia. In particolare a Venafro grandine grande come palline da ping pong ha provocato in pochi minuti danni ai tetti delle abitazioni, vetri di finestre distrutti, carrozzeria della auto ammaccata. Violento temporale anche su Campobasso con consistente abbassamento delle temperature e fiumi d’acqua ai lati delle strade, ma non si sono verificati danni o problemi particolari