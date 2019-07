Isernia. Visita in Questura per i bambini della scuola di Monteroduni

Trascorrere una giornata in Questura per osservare da vicino l’attività quotidiana della Polizia di Stato, è stato il desiderio espresso dai bambini della Scuola Materna Primaria “Maria Santissima Addolorata” di Monteroduni. Così, mercoledì 26 giugno 12 bambini, di età compresa tra i 3 e i 5 anni, hanno potuto vedere i poliziotti al lavoro e condividere con loro le attività svolte all’interno dei singoli Uffici della Questura, accompagnati da un tutor per ciascun Ufficio che ha illustrato compiti e competenze. Hanno visto, quindi, il poliziotto impegnato nell’attività h24 di controllo del territorio sotto il sapiente coordinamento dell’operatore della Sala Operativa e l’Ufficio della Squadra Volanti dove gli operatori, al termine di ciascun turno, redigono la relazione di tutta l’attività svolta nel turno. Particolarmente interessante e divertente è stata la visita al Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, dove è stato spiegato ai bimbi come si interviene sulla scena di un crimine, ed alla Sezione Polizia Stradale, dove hanno potuto vivere l’esperienza emozionante di provare “un giro” sulle auto della Polizia.