Macchia d’Isernia Comune cardioprotetto, attivato defibrillatore nella piazza del paese

Da oggi Macchia d’Isernia è un comune cardioprotetto. All’ingresso del municipio, nella piazza principale del paese, è stato infatti installato un defibrillatore. Un progetto diventato realtà grazie all’associazione culturale Origami: Durante le ultime festività natalizie ha organizzato un concerto al castello per raccogliere i fondi necessari. La risposta dei cittadini di Macchia è andata oltre le aspettative. In più, hanno dato un mano anche le altre associazioni. Il simbolico tagli del nastro è stato affidato a un volto noto della pallacanestro: Antimo Martino, originario proprio di Macchia d’Isernia. Tecnico della Fortitudo Bologna, ha vinto il campionato di A2 in scioltezza, incassando anche il premio di miglior allenatore della stagione 2018/2019. Ma a Macchia non ci si è limitati ad acquistare il defibrillatore. In questi mesi – grazie alla disponibilità degli esperti del 118 Molise – venti persone hanno seguito un corso per imparare a usarlo. Per l’amministrazione comunale questo risultato portato a casa dall’associazione Origami deve rappresentare per tutti un esempio. Deve essere il punto di partenza per realizzare nuovi e più ambiziosi progetti, ma per farlo è necessaria la collaborazione di tutti.