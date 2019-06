Tragedia in A 14: bambina muore in un incidente, genitori gravi in ospedale

Tragedia in A14 tra il casello di Poggio Imperiale e Termoli, dove una bambina è deceduta in seguito a un incidente stradale. La piccola di 11 anni di Rieti viaggiava con i genitori, entrambi ricoverati in gravi condizioni all’ospedale di San Giovanni Rotondo. La vettura stando alle prime ricostruzioni sarebbe uscita di strada per cause ancora da accertare, senza coinvolgere altri mezzi. Sul posto 118, polizia autostradale e vigili del fuoco di San Severo. L’incidente si è verificato in territorio di Serracapriola. Il tratto di autostrada tra i due caselli in direzione nord è stato chiuso al traffico per agevolare i soccorsi. In serata è stato riaperto.