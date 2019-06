Termoli, a rischio sospensione i ricoveri delle donne incinte: sindaci si mobilitano per evitare stop al punto nascita

Si chiama Luna ed è nata giovedì notte all’ospedale San Timoteo di Termoli. Da questa notizia riportata anche sui giornali gli auguri ai genitori ma anche un auspicio convinto: “Vorremmo che il reparto non chiuda”.

Ora il rischio di sospensione dei ricoveri per le donne incinte e quindi per il punto nascita dell’unico ospedale del Basso Molise si fa concreto e mobilita cittadini, Comitati e amministratori.

Ma evidenzia anche una situazione assurda e da evitare con ogni mezzo e interventi efficaci per una struttura che serve un bacino di migliaia di abitanti dove, durante l’estate, la popolazione arriva a triplicare.

Numeri ridottissimi del personale, le ferie estive da gestire, sacrifici all’ordine del giorno e professionalità per il reparto guidato da Dino Molinari per mantenere i turni ma la questione, in sostanza, è molto più ampia e riguarda la volontà o meno di mantenere il punto nascita e di garantire un servizio indispensabile per il territorio.

Si parla di una sospensione per i ricoveri delle donne in gravidanza mentre non dovrebbero esserci problemi per gli altri servizi del reparto di Ginecologia e Ostetricia.

In attesa di comunicazioni ufficiali e di una soluzione per superare la criticità anche i sindaci del Basso Molise sono scesi in campo per affrontare la questione e adottare tutte le strategie necessarie per scongiurare tale provvedimento.

“Abbiamo chiesto un incontro urgente con il commissario, Angelo Giustini” fa sapere il sindaco di Termoli, Francesco Roberti che conta di incontrare anche il direttore generale dell’Asrem, Gennaro Sosto e i funzionari regionali. Le intenzioni dei sindaci sono quelle di non lasciare “niente di intentato per cercare di far garantire tutti i servizi arrivi in un ospedale che offre le proprie prestazioni a tutto Basso Molise”.