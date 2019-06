Regione, maggioranza in affanno. Toma:”Il centrodestra ha vinto le elezioni”. Greco: “Incredibile, miopia politica”.

di GIOVANNI MINICOZZI

Dopo le elezioni amministrative si respira aria da resa dei conti nella maggioranza di centrodestra che governa la Regione che, peraltro, ancora non si è riunita per analizzare l’esito del voto.

Nel corso dell’ultima riunione del Consiglio Regionale il presidente Donato Toma si è messo di traverso su una mozione presentata da Andrea Greco del M5s e da Andrea Di Lucente dei Popolari per l’Italia inerente il corretto utilizzo e l’impiego dei fondi per garantire la riapertura delle cucine all’istituto alberghiero di Agnone in coincidenza con il nuovo anno scolastico.

La mozione depositata in prima battuta dal M5s nel mese di novembre dello scorso anno è stata approvata dall’aula nonostante il parere negativo del governatore. Soddisfatto Andrea Greco:

“Effettivamente questa maggioranza non esiste più, cioè i dati dimostrano che Donato Toma è andato sotto. Significa che tecnicamente lui ha dato una indicazione di voto alla sua maggioranza e due persone della sua maggioranza hanno votato con noi. Io dico la verità, sono contento perché a mio avviso quando si tratta di fare cose per i cittadini bisogna superare gli steccati politici. Nel concreto abbiamo proposto la riapertura delle cucine dell’istituto alberghiero di Agnone entro settembre 2019, quindi prima dell’inizio dell’anno scolastico. Su questa votazione Toma è andato sotto perché lui ha detto di votare contrariamente mentre Andrea Di Lucente e Salvatore Micone hanno votato insieme a noi e quindi la mozione è stata approvata. Ora bisogna solo sorvegliare affinché effettivamente la Regione permetta la riapertura delle cucine entro settembre 2919” – ha dichiarato il pentastellato.

– È la seconda volta che il governatore va sotto!

“Si, è la seconda volta. La prima fu quando si stava cercando di prolungare la vita dell’ufficio di presidenza da due anni e mezzo a cinque anni. Però questa volta è ‘andato proprio sotto con una votazione, mentre la scorsa volta è dovuto andare in aula sostanzialmente a ritirare il suo atto. Questa volta è andato sotto con una votazione e questi sono dei chiari segnali che la maggioranza lancia, dei segnali in cui alcuni consiglieri dicono “guarda che noi non siamo qui passivamente ad accettare qualsiasi diktat che ci vuoi dare dall’alto ma con la tua maggioranza devi confrontarti ed è quello che non sta facendo Donato Toma. Questa è la cosa più preoccupante. Attenzione, io non voglio lavare i panni sporchi in casa altrui perché non ne ho titolo, il problema è che quando c’è questo livello di scontro politico all’interno della maggioranza questo scontro si riflette immediatamente sulle decisioni da prendere per i cittadini” – ha spiegato Greco.

Andrea Greco ha inteso anche replicare all’ntervista rilasciata a Telemolise nei giorni scorsi dall governatore Toma nella quale il presidente ha, tra l’altro, affermato che il centrodestra ha vinto al comune di Termoli e ha stravinto a Campobasso.

“A mio avviso il Presidente Toma è affetto da miopismo politico perché lui non vede la realtà che i cittadini di Campobasso hanno espresso una grandissima fiducia verso il candidato sindaco del M5s Roberto Gravina e a mio avviso è gravissimo dire “il centrodestra ha vinto le elezioni -ha aggiunto Greco. Lo ritengo un fatto nemmeno commentabile ,cioè di una gravità assoluta. È chiaro ed evidente che la batosta che ha ricevuto Toma a casa sua a Campobasso è molto molto forte e lui si è presentato all’elettorato dicendo “saremo la coalizione del buon governo “. Invece sta dimostrando di essere una coalizione che opera scelte solo a favore di alcuni soggetti, basti vedere le nomine delle ultime ore in Molise Dati e quant’altro. A mio avviso lui è completamente fuori di sé a livello politico e quindi partorisce delle sciocchezze, permettetemi di dirlo” ha concluso Andrea Greco.

Al di là della contrapposizione politica di parte appare evidente che il centrodestra ha subito una batosta elettorale a Campobasso e che la maggioranza in Regione, dopo un solo anno, non gode affatto di buona salute.