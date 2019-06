Pronte le Giunte a Campomarino e San Martino: squadra a quattro, per metà in rosa

Giunta a quattro e per metà rosa, quella scelta dal nuovo sindaco di Campomarino Pierdonato Silvestri che lo scorso 26 maggio con la lista ‘Nuova Campomarino’ ha conquistato la fascia tricolore con l’80 per cento delle preferenze, sull’avversario Luciano De Luca del Movimento 5 Stelle. Una squadra di governo in cui la quota rosa è ampiamente rappresentata. L’incarico di vice sindaco è andato a Rossella Panarese 34 anni, di professione psicologa a cui è stata assegnata anche la delega alle Politiche Sociali. Anna Pollace, architetto di 36 anni è invece il nuovo assessore ai Lavori Pubblici. Il turismo va a Michele D’Egidio 36 anni, mentre Antonio Saburro, 49 anni, dopo l’esperienza come consigliere in opposizione ora è il nuovo assessore all’Urbanistica. Il sindaco Silvestri ha mantenuto per sé le altre deleghe. Il presidente del consiglio sarà svolto da Carmen Carriero.

Anche a San Martino in Pensilis quota rosa rappresentata pienamente come previsto dal Testo unico degli enti locali. Il nuovo sindaco Gianni Di Matteo che con la lista San Martino Libera ha sconfitto con il 58 per cento delle preferenze, il vicesindaco uscente Filomena Saracino, ha scelto anche lui come suo vice una donna, Tiziana D’Adderio, compagna di battaglie e di una durta opposizione nella precedente consiliatura. Alla D’Adderio anche le deleghe ai Lavori Pubblici, all’Ambiente e al Territorio. Antonella Di Lillo è stata scelta come assessore esterno per rispettare la quota rosa e seguirà la Cultura. Giuseppe Boccardi invece si occuperà di Bilancio e a Nicola Macro sono state affidate le Politiche Sociali. La presidenza del consiglio è andata all’avvocato Antonio Zio. Deleghe assegnate anche ai consiglieri: lo Sport a Nicola Verlengia, le Associazioni a Paolo Mancino, le Attività Produttive a Giuseppe Mazzocchetti, Salute e Politiche della famiglia a Gianluca Di Mascio.