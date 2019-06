Nel fine settimana, su disposizione del Questore Roberto Pellicone, è stato rinforzato il dispositivo di prevenzione e controllo del territorio in tutta la provincia, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati predatori, soprattutto furti in abitazione o presso esercizi commerciali, e lo spaccio di sostanze stupefacenti. 36 le pattuglie della Squadra Volanti della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara che hanno operato in sinergia a Isernia e Venafro e lungo le principali arterie viarie. 34 i posti di controllo realizzati e identificate 494 persone, di cui 126 con precedenti di Polizia e controllati 289 veicoli. 6 le infrazioni al Codice della Strada contestate, delle quali 2 all’alba per guida sotto l’influenza dell’alcool. 124 le chiamate di intervento giunte al numero di emergenza e soccorso pubblico 113, nel fine settimana, gestite dagli operatori della Sala Operativa e dalle pattuglie presenti sul territorio. 3 i bar di Isernia e Venafro controllati.

Nel corso dei controlli, i poliziotti hanno rintracciato un 34enne: l’uomo, alla guida della sua autovettura, si era avvicinato ad una donna che faceva jogging e, dal finestrino aperto, aveva più volte pronunciato frasi senza senso, cercando un approccio. La donna aveva chiesto aiuto al conducente di un’altra vettura in transito ed il 34enne si era allontanato, salvo invertire la marcia e avvicinarsi di nuovo alla vittima, rimasta sola. La polizia, intervenuta immediatamente, ha raccolto la descrizione dell’uomo, rintracciandolo poco distante. Riconosciuto dalla vittima, lo stesso è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere del reato di molestie. Anche dal punto di vista dei controlli a persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, è stata intensificata l’attività procedendo al controllo di 36 persone: 3 di queste sono state segnalate alla Divisione Polizia Anticrimine perché, pur sottoposti ad Avviso Orale del Questore, sono stati trovati in Via Veneziale in compagnia di altri pregiudicati.