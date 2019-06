Forze dell’Ordine IN Molise, in arrivo 34 rinforzi nei prossimi mesi

Saranno 34 gli operatori delle Forze dell’Ordine, donne e uomini, che, nei prossimi mesi, arriveranno in Molise, nelle due province. Nello specifico, a Campobasso, un contingente interforze di 12 unità sarà già operativo dal primo luglio per il piano di potenziamento predisposto per l’estate e finalizzato a specifici progetti individuati dal Viminale. 4.290 Allievi Carabinieri verranno immessi in servizio entro il 2023 e una quota sarà destinata anche nella nostra regione. Altri 22 agenti di Polizia, assunti dopo i concorsi programmati, entro aprile 2020, saranno distribuiti nelle varie questure: 10 a Campobasso e 12 a Isernia.

“In generale, – ha fatto sapere il coordinatore regionale della Lega, Luigi Mazzuto, riportando notizie che arribvano da Roma – 8.793 donne e uomini in divisa entreranno in servizio entro il 2023. 2.988 agenti della Polizia di Stato entro aprile 2020, altri 1.515 entro dicembre. Autorizzata già anche l’assunzione di 2.155 Carabinieri, mentre, sempre entro il 2023, saranno banditi concorsi per assumere, in via straordinaria, altre 2.135 unità. In totale: 4.290. Si tratta di parte del Piano di potenziamento voluto dal Governo per fronteeggiare il turn over e per rafforzare questure, commissariati e comandi.

“Felice di annunciare l’arrivo di nuove Forze dell’ordine in Molise” ha dichiarato il Ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Stiamo mantenendo la promessa di assunzioni e particolare attenzione al territorio, dopo anni di tagli che hanno penalizzato le donne e uomini in divisa a discapito della sicurezza”.