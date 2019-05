Termoli va al ballottaggio: Roberti e Sbrocca si sfideranno il 9 giugno

Quando ormai è notte e mancano solo tre sezioni, a Termoli il centrodestra batte il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle. Il candidato sindaco Francesco Roberti con quasi il 48 per cento andrà al ballottaggio insieme al sindaco uscente Angelo Sbrocca che si è fermato al 23 per cento. 21 per cento circa il dato per Di Michele e 7,41 per Marcella Stumpo. Per una manciata di voti Roberti non ha centrato l’obiettivo della vittoria al primo turno. Per ora il centrodestra si gode il risultato e la maggioranza del consiglio comunale. Il 9 giugno ci sarà il secondo turno.