Nuove aperture al pubblico per il termovalorizzatore di Pozzilli; nelle giornate del 5 e dell’8 giugno, infatti, l’impianto potrà essere visitato da scolaresche e cittadini.

L’iniziativa ‘Impianti aperti’, organizzata da FISE Assoambiente in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente (che cade appunto il 5 giugno), rappresenta anche per Gruppo Hera l’occasione per invitare a conoscere da vicino un impianto ad alta tecnologia, capace di trasformare in energia i rifiuti.

Gli impianti di termovalorizzazione, infatti, sono spesso oggetto di attenzione e discussione, ma anche di curiosità e studio. Herambiente (Società del Gruppo Hera leader in Italia nel settore del trattamento dei rifiuti, che gestisce anche l’impianto di Pozzilli), ha investito molto in questi anni per ammodernarli e per aumentarne la conoscenza, rendendoli accessibili alle comunità locali.

Per vedere dal vivo come funziona il termovalorizzatore di Pozzilli e attraverso quali fasi il rifiuto si trasforma in energia, Herambiente mette anche a disposizione i propri tecnici per accompagnare i visitatori fino al cuore dell’impianto.

Nella giornata del 5 giugno scolaresche e cittadini potranno visitare l’impianto dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, sabato 8 giugno, invece, dalle 9 alle 13. Sia le scuole, sia i privati devono prenotare la visita guidata; le scuole entro e non oltre il 27 maggio, i privati entro il 31 maggio.

Le prenotazioni si effettuano accedendo al sito.

Trattandosi di un impianto, per rispettare le normative vigenti sulla sicurezza, sarà possibile ospitare al massimo 50 persone in ciascuna di queste due occasioni. Le prenotazioni, quindi, si fermeranno al raggiungimento della quota massima prevista di visitatori.

Alle scuole e ai privati che per questo motivo non potranno prendere parte alla giornata straordinaria di apertura, sarà inviata una email in cui saranno indicate altre date disponibili, poiché, come avviene anche per gli altri termovalorizzatori gestiti dal Gruppo Hera, è sempre possibile visitare l’impianto, previo appuntamento.

La trasparenza, infatti, rappresenta da sempre un valore per Herambiente, poiché gestisce i rifiuti e le attività di recupero di materia e di energia senza pregiudicare la qualità dell’ambiente circostante, nel massimo rispetto del territorio e adottando le soluzioni a minor impatto ambientale.

L’impianto di Pozzilli è soggetto a monitoraggio e verifiche costanti, svolti sia dalla stessa Herambiente sia da organi competenti. I controlli vengono effettuati nella massima trasparenza e chiunque può verificarne gli esiti: i principali parametri delle emissioni sono analizzati infatti ogni 60 secondi, trasmessi ad Arpa Molise, pubblicati e aggiornati ogni mezz’ora sul sito www.herambiente.it.

L’impianto gode, inoltre, di tutte le principali certificazioni nel campo della gestione ambientale, sicurezza e qualità, tra cui anche l’Emas, il massimo grado di certificazione ambientale europea.

Per ulteriori informazioni sulle aperture dell’impianto, in occasione di ‘Impianti aperti’, è possibile inviare una email all’indirizzo: pozzilli@gruppohera.it,, oppure telefonare al numero: 0514225108.