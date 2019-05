Decreto Sblocca cantieri, l’Ance Molise: provvedimento inefficace per il settore dell’edilizia

Il decreto sblocca cantieri varato dal governo centrale era stato annunciato come la norma che avrebbe risollevato il settore delle opere pubbliche. Non la pensa così il presidente dell’Ance Molise, Cosmo Galasso che parla di provvedimento inefficace perché non affronta i problemi di un settore, che in Molise, in particolare, vive una situazione drammatica. Un settore con decine di azienda in crisi, altrettante hanno già chiuso i battenti e centinaia di lavoratori licenziati. “Le misure dello Slocca cantieri non risolve i problemi del settore, né sul fronte delle opere pubbliche né su quello dell’edilizia privata”, ha spiegato Galasso, secondo il quale il decreto contiene norme spezzatino e misure tampone che non servono né alle imprese, né alle amministrazioni pubbliche. “Il codice degli appalti non è emendabile – ha proseguito il presidente dell’Ance – Bisogna scriverne un altro quanto prima perché c’è bisogno di nuovi investimenti, di tempi certi nei pagamenti e di regole chiare per programmare l’attività d’impresa. A queste esigenze nello sblocca cantieri non c’è alcuna risposta”, è la denuncia forte di Galasso.

Ma tra i tanti punti contestati del decreto c’è comunque una nota positiva a giudizio dell’Ance, ed è rappresentata dalla possibilità di andare a procedura negoziata di appalti fino a 200mila euro. “L’auspicio è che le amministrazioni appaltanti colgano questa occasione per assicurare maggiore coinvolgimento delle imprese edili locali – ha dichiarato ancora Galasso – nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici, nella piena legalità. In questo modo si tutelerebbero anche i livelli occupazionali e al tempo stesso si tutelerebbero le imprese locali e si farebbe ripartire, seppure in minima parte, un settore ormai allo stremo”, ha concluso il presidente.

Intanto l’Ance sta avviando un’azione di sensibilizzazione sullo stato di degrado delle opere pubbliche e subito dopo la conversione in legge del decreto sblocca cantieri organizzerà una serie di iniziative di formazione per le imprese, le amministrazioni e i tecnici per conoscere tutte le opportunità ed i risvolti normativi del provvedimento.