Raccolta firme a Campobasso, i sindacati: no alla regionalizzazione della scuola

Una raccolta firme in piazza Municipio a Campobasso per chiedere ai cittadini di opporsi al disegno del governo di creare una scuola regionale e non più statale. Anche Cgil, Cisl e Uil regionali hanno deciso di dare battaglia a quello che definiscono un piano scellerato del governo per aumentare la frattura nord\sud e che riporterebbe l’Italia indietro addirittura alle politiche pre-unitarie e metterebbe la scuola nelle mani della politica, coi sindaci che nominerebbero i dirigenti scolastici. Finora le firme raccolte sono 1000 in Molise ma si andrà avanti per tutto il mese di maggio nelle scuole tramite gli rsu e poi il documento verrà presentato a Camera e Senato. Abbiamo già l’esempio della sanità- dicono i sindacati- che funziona o meno in base alla ricchezza e le possibilità di ogni regione, i servizi offerti variano da nord a sud e da est ad ovest dell’Italia e i cittadini sono fortunati o meno fortunati in base al luogo di nascita e alle possibilità individuali che hanno di spostarsi sul territorio per accedere a tali servizi. Dare alla scuola lo stesso destino della sanità, significa creare una offerta didattica d’eccellenza al nord e una con pochi mezzi al sud, e ovviamente non si parla dell’abnegazione e preparazione dei docenti, ma di quello che una scuola con soldi o senza soldi può offrire ai ragazzi. E se una scuola pubblica non sarà più in grado di garantire la stessa istruzione da nord a sud, la scuola privata diventerà facilmente una opzione da preferire. Per non parlare delle scuole dei piccoli comuni, quelle con pochi alunni, quando decidere se lasciarle aperte o chiuderle spetterà alla politica in base ai fondi a disposizione.