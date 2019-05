Il prossimo 26 maggio, a Campobasso, si voterà non solo per eleggere 32 consiglieri comunali ed il Sindaco, ma anche – ed è una novità assoluta per il capoluogo di regione – per l’elezione di un consigliere comunale straniero aggiunto, che potrà partecipare alla riunioni dell’assise civica, non avrà diritto di voto ma potrà formulare proposte ed ovviamente esprimere pareri sulle questioni che riguardano il governo della città.

Sarà un cittadino extracomunitario, scelto dagli extracomunitari in possesso di regolare passaporto e titolo comprovante il regolare soggiorno sul territorio nazionale.

E’ tutto previsto dal regolamento sulla Consulta dei migranti approvato dal Consiglio comunale.

Il provvedimento prevedere la costituzione di due organismi, consultivi.

La “consulta”, formata da cittadini della Comunità europea e il “consigliere aggiunto”, scelto da coloro che hanno nazionalità di un paese non appartenente all’Unione europea.

Considerato che il mandato del componente dell’assise civica “aggiunto” coincide con quello dei consiglieri comunali eletti, in sede di prima applicazione del regolamento comunale si è deciso di procedere. Con la convocazione dei comizi elettorali, innanzitutto. Per domenica 26 maggio. I cittadini stranieri extracomunitari legittimati, esibendo la propria carta d’identità potranno votare – dalle ore 7 alle ore 20 – presso un unico seggio, allestito nei locali dell’edificio che ospita il progetto “Terzo Spazio” in via Cirese.

Una commissione, formata dal Segretario comunale e da Dirigenti dell’Ente, ha ammesso le candidature, che potevano essere presentate entro il 27 aprile scorso.

4 sono i candidati alla carica di consigliere comunale straniero aggiunto: due provenienti dal Marocco, uno dalla Nigeria e una dall’Ucraina.

Si tratta di:

Mariya Kozak, dall’Ucraina, 57 anni;

Kevin Odi Maduabuchi, dalla Nigeria, 27 anni;

Jaouad Daouidi, dal Marocco, 42 anni;

El Kmatir Louzi, sempre dal Marocco, di 63 anni.

Uno di essi, dopo le votazioni del prossimo 26 maggio e lo scrutinio delle schede, entrerà a Palazzo S. Giorgio come consigliere senza diritto di voto, in coincidenza con l’insediamento del nuovo consiglio comunale.

I risultati della consultazione saranno controllati e validati dalla stessa commissione, interna al Comune, che ha curato tutto il procedimento elettorale.