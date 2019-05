Dopo le sedute infuocate dei giorni scorsi, sono ripresi in un clima più disteso i lavori del Consiglio regionale dedicati alla lege di Stabilità. All’orizzonte si prevedono tempi lunghi per l’esame complessivo di 89 emendamenti e 23 sub emendamenti. Una sessione di bilancio, quella in corso, mai così lunga prima d’ora. L’ostruzionismo delle opposizioni e la complessità dei temi in agenda stanno dettando le tappe di una marcia forzata la cui conclusione è prevista a questo punto in un paio di giorni. Tra le questioni aperte vi sono i temi delle politiche sociali e del lavoro, due aspetti sui quali, secondo l’ex governatore Iorio, bisognerà prestare la massima attenzione

Anche per la consigliera del PD, Micaela Fanelli è positiva la ripresa dei lavori iun un clima più disteso, fattore che ha favorito anche la adozione di provvedimenti congiunti come quello votato all’unanimità sul fabbisogno di personale da parte del Consiglio regionale.