Nel pomeriggio di ieri, presso un cantiere di Pozzilli, si è verificato un infortunio sul lavoro. Un operaio, nel mentre era intento a posizionare tubi in pvc per lo scolo delle acque piovane nel controsoffitto interno di uno stabile, dopo essere salito sulla scala perdeva l’equilibrio cadendo a terra. Sul luogo dell’incidente intervenivano i Carabinieri competenti per territorio, che hanno avviato le conseguenti indagini tese a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità connesse con la mansione che l’operaio stava svolgendo. Lo sfortunato veniva trasportato con ambulanza del 118 presso l’ospedale civile di Isernia ove veniva ricoverato per le cure del caso.