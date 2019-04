Colli a Volturno. “Via Dolorosa”, una rappresentazione per dire no alla violenze sulle donne

Chiude con un bilancio più che confortante la quinta edizione della Via Dolorosa, la rappresentazione ispirata dalla passione di Cristo, di scena a Colli a Volturno. Tutto è stato curato nei dettagli, dai costumi alle scenografie che hanno caratterizzato le varie scene della Via Crucis. Un risultato molto apprezzato, reso possibile da una macchina organizzativa che per mesi ha coinvolto tutti i gruppi e le associazioni presenti in paese. Quest’anno il copione ha messo in primo piano le donne. Un modo per dire un convinto no alle tantissime violenze che purtroppo subiscono in continuazione, ha spiegato la regista, Marisa Ranieri. Tutti hanno collaborato per assicurare la buona riuscita della rappresentazione, giovani e meno giovani. Oltre cento i figuranti coinvolti, alcuni dei quali provenienti dai paesi vicini. Ciò conferma l’interesse crescente per un evento che sta diventando un punto di riferimento per i paesi della Valle del Volturno. Tra le scene più suggestive quelle con Gesù e Maria, interpretati rispettivamente da Emanuel Raddi e Valeria Fantini. Ma più che una rappresentazione per loro – e per tutti i figuranti – questo è stato un vero e proprio cammino di fede.