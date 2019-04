Passione vivente di Larino, domenica 14 aprile la dodicesima edizione

Tutto pronto a Larino per la dodicesima edizione della passione vivente organizzata dall’associazione culturale, artistica e ricreativa guidata da Giuseppe Petriella.

L’appuntamento con la sacra rappresentazione è in programma nella giornata della domenica delle palme e distinta in due momenti.

Si inizia alle dieci del mattino con “Il giorno della gloria – l’ingresso di Gesù a Gerusalemme”: la benedizione delle palme e la processione dalla chiesa dei Santi martiri larinesi fino alla Beata Vergine delle Grazie dove sarà celebrata la messa dal parroco don Antonio Di Lalla.

In serata, alle 19.30, in piazza dei Frentani si svolgerà la rievocazione scenica del Triduo pasquale con “I giorni dell’amore, dall’ultima cena alla resurrezione”.

L’evento, condiviso da oltre cento figuranti, sarà immerso in ambientazioni molto suggestive e cariche di realismo che ripercorreranno gli ultimi momenti della vita di Gesù Cristo.

Per l’associazione CAR un impegno che di anno in anno si consolida per promuovere iniziative socioculturali accompagnate da un cammino di preparazione.