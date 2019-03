Elezioni alla Provincia di Isernia, stravince il centrodestra

Elezioni di secondo grado per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Isernia la coalizione di centrodestra: come da pronostici vince il centrodestra. Sono stati eletti: Alfonso Cantone, Roberto Di Pasquale, Rita Di Pilla, Linda Rosa Marcovecchio, Angelo Monaco, Manolo Sacco, Vittoria Succi e Fabrizio Tombolini. Per il centrosinistra si riconfermano Cristofaro Carrino e Daniele Saia. Ora lo scenario è questo in via Berta: consiglio di centrodestra e presidente di centrosinistra (Lorenzo Coia). L’elezione nel nuovo presidente della Provincia è prevista a novembre. Affluenza alle urne: 452 votanti su 600, ossia il 75,3 per cento rispetto al 79% di due anni fa.