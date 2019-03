I Carabinieri di Isernia riconsegnano il defibrillatore rubato al Veneziale

I Carabinieri di Isernia, dopo aver recuperato il defibrillatore rubato dal centro trasfusionale dell’ospedale “F.Veneziale” e successivamente al dissequestro da parte della Magistratura, lo hanno riconsegnato nelle mani dei medici ospedalieri. Il prezioso strumento di soccorso era stato asportato in corsia a cavallo delle scorse festività Natalizie. La dirigenza sanitaria dell’ospedale F. Veneziale si è mostrata particolarmente grata all’Arma per la riconsegna del prezioso macchinario salvavita.L’attività Istituzionale dei Carabinieri è volta a garantire costantemente la sicurezza sociale e il vivere civile, ponendo in essere i servizi di prevenzione e contrasto a qualsiasi forma di condotta delittuosa che possa recare minaccia alla popolazione, salvaguardando il tessuto socio-lavorativo.