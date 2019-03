Termoli, ennesima rapina al bar del distributore sul lungomare: i Carabinieri arrestano tre persone

I Carabinieri della Compagnia di Termoli li tenevano d’occhio almeno da quattro mesi. Controlli, pedinamenti, riscontri e sospetti. Dopo l’ennesima rapina messa a segno al bar del distributore Fiardi sul lungomare nord il cerchio si è chiuso su tre uomini residenti in città di cui due originari della Sicilia.

Hanno 40, 42 e 47 anni e devono rispondere di rapina in concorso e, a vario titolo, di altri reati in fase di accertamento tra cui ci sono la violazione della sorveglianza speciale e la ricettazione.

Un modus operandi consolidato, quello evidenziato dal tenente Edgard Pica a capo della Compagnia di Termoli, affiancato dal maresciallo Massimo Pacucci, comandante del nucleo operativo e radiomobile. Entrare in azione in piena notte, disattivare l’energia elettrica dalla cabina vicina al bar, minacciare l’unico dipendente e farsi consegnare l’incasso oltre a sigarette, marche da bollo e gratta e vinci. Ma non sono mancate le perquisizioni, in particolare in una casa dove la banda si ritrovava spesso. Dalle verifiche sono spuntate anche un fucile ad aria compressa, una pistola a salve e diversi coltelli ma anche droga. Decisivi nelle indagini anche i filmati delle telecamere a circuito chiuso piazzate nel locale oltre al racconto del dipendente che ha ricostruito la vicenda. Una sinergia investigativa con la Procura e il sostituto Marianna Meo che ha permesso di dare una risposta significativa.

Sono in corso gli accertamenti per verificare il coinvolgimento dei tre arrestati, rinchiusi in carcere a Larino in attesa di essere interrogati, anche in altri colpi compiuti in città come un furto al bar dell’ospedale oltre che le rapine al bar del distributore. Alla base degli episodi si esclude lo spaccio di droga ma ci sarebbero possibili necessità economiche.