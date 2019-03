Vasto. Inchiesta diga di Chiauci, rinviate a giudizio 9 persone

Su richiesta del procuratore della Repubblica, Giampiero Di Florio, il gup del Tribunale di Vasto, Italo Radoccia, ha rinviato a giudizio due ex commissari e il direttore del Consorzio di Bonifica Sud di Vasto e altre sei persone per accuse, a vario titolo e in concorso, che vanno dall’aver procurato un ingiusto vantaggio all’appropriazione indebita per indennità di rimborso e spese non dovute e all’abuso, per lavori da decine di milioni di euro, per la realizzazione della diga di Chiauci. Imputati gli ex commissari Fabrizio Marchetti e Rodolfo Mastrangelo, il responsabile unico del procedimento Michelangelo Magnacca, il direttore del Consorzio di Bonifica Sud Nicolino Sciartilli, il commissario regionale della convenzione Sandro Annibali, gli ingegneri Sante Di Giuseppe, Giovanni Sportelli e Gilda Buda e l’imprenditore Giuseppe Latte Bovio.