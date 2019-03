Buone notizie dal Ministero della Cultura. La settimana prossima partirà l’iter ministeriale necessario a garantire la riapertura della Biblioteca “Pasquale Albino”, chiusa dal 1 settembre 2016.

“Ho partecipato, nei giorni scorsi, ad un incontro presso il Ministero dei Beni Culturali. Nel corso della riunione, alla quale ha partecipato anche il Direttore del Polo Museale del Molise Leandro Ventura, il Sottosegretario Gianluca Vacca ha confermato l’avvio, già dalla prossima settimana, delle procedure ministeriali necessarie a garantire nuovamente l’accessibilità della struttura” É quanto comunica Rosalba Testamento, Portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera e membro della Commissione Cultura.

“L’obiettivo di tutti i partecipanti all’incontro – ha continuato Testamento – è quello di restituire il prima possibile al capoluogo e a tutti i molisani un patrimonio librario e storico- culturale pregevole e unico, al punto da costituire in passato un solido punto di riferimento per studenti, studiosi e ricercatori di tutto il mondo. Saranno diversi i passi che si dovranno compiere per la completa e totale riapertura della biblioteca. A margine dell’incontro -ha concluso Testamento- ho potuto inoltre constatare uguale spirito collaborativo e condivisione di obiettivi sulla questione del Verlasce di Venafro, rispetto alla quale sia il Sottosegretario Vacca che il Direttore del Polo Museale Ventura hanno espresso piena convergenza sulla necessità di recuperare la struttura e farla culturalmente rivivere”.

Dopo le sollecitazioni del Sindado Battista, dunque, e dopo il malcontento della cittadinanza, si intravede la speranza che questo edificio, simbolo culturale del capoluogo, possa tornare ad offrire il suo contributo alla società.