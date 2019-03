Il Ministro per il Sud Barbara Lezzi, in una nota ufficiale al Presidente della Regione Donato Toma, ha comunicato lo stanziamento di 10 milioni di euro per un piano straordinario di messa in sicurezza delle strade. Le risorse interesseranno i Comuni con una popolazione inferiore ai duemila abitanti; una boccata d’ossigeno, dunque, visto che 105 borghi su un totale di 136 non superano questa soglia demografica.

“Il prossimo 20 marzo- ha dichiarato la Lezzi- si terrà una riunione preparatoria del Cipe e , prima di quella data, sarebbe auspicabile poter ricevere le schede con gli interventi più urgenti da sostenere”

Il Ministro, comunque, ha segnalato che data la ristrettezza dei tempi ( la nota è arrivata il 12 marzo), le risorse resteranno valide per tutto il 2019 e che, quindi, le schede con ulteriori interventi potranno essere inviate anche successivamente.

“Quella del Piano Straordinario è sicuramente una bella notizia che consentirà di intervenire sulle situazioni più critiche circa la manutenzione delle strade – ha commentato il Governatore – Certo, lo stanziamento di dieci milioni di euro non risolverà il problema della viabilità secondaria ma comunque permette di affrontare le emergenze con le quali hanno dovuto fare i conti in questi anni le aree interne – ha continuato Toma – in taluni casi vere e proprie situazioni limite che hanno ulteriormente accresciuto il fenomeno dello spopolamento e l’isolamento”