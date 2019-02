Oggi, personale della Squadra Volanti della Questura di Isernia, su segnalazione giunta al 113, è intervenuto presso un istituto scolastico del centro cittadino per una lite in atto. Sul posto gli operatori hanno soccorso, con l’ausilio di un’ambulanza del 118 nel frattempo allertato, un minore straniero il quale, in seguito ad un diverbio per futili motivi con altro connazionale, all’interno dei bagni del plesso scolastico, è stato accoltellato in più punti del corpo. In particolare, un fendente ha colpito sotto la spalla sinistra il giovane che ha riportato altresì ferite sulle mani e sulla nuca. Ai poliziotti si è presentata una scena molto cruenta in quanto il giovane aveva perso molto sangue che aveva intriso la felpa bianca che portava indosso,e altro era presente a terra e sui muri. Gli operatori, dopo aver richiesto l’intervento di una squadra specializzata in sopralluoghi della Polizia Scientifica, che ha provveduto a cristallizzare la scena del crimine,hanno individuato l’autore dell’aggressione, altro minorenne, che è stato condotto negli Uffici della Questura per gli accertamenti di rito. Nel frattempo un’altra pattuglia in servizio di volante ha proceduto ad assumere le dichiarazioni dalle persone presenti ai fatti ed in grado di riferire circostanze utili alla ricostruzione della dinamica. Nel corso della perquisizione,è stata rinvenuta anche l’arma del delitto, un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 15 cm che è stato sequestrato. La vittima è stata trasportata presso il Pronto Soccorso del locale nosocomio e la ferita medicata e suturata. D’intesa, con il P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Campobasso, competente per territorio e per materia, è stato deferito in stato di libertà l’aggressore, che già risultava in affidamento in prova in quanto responsabile di reati della stessa specie e successivamente veniva riaffidato al legale responsabile della comunità ove lo stesso era ospite. La vittima, una volta formalizzata la denuncia, è stata affidata al responsabile della struttura, diversa dalla prima, ove lo stesso era ospite.