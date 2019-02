Vastogirardi. Anziana scomparsa, ricerche a tutto campo

Non si hanno più notizie da ieri pomeriggio di una anziana residente a Vastogirardi. La scomparsa della donna è stata segnalata ai Carabinieri che, a loro volta, hanno avvisato la Prefettura di Isernia, per attivare il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Il Piano ha l’obiettivo di favorire una più ampia collaborazione tra le Forze di Polizia, l’Autorità Giudiziaria, gli Enti e gli Organi Territoriali competenti, per garantire un dispositivo di ricerca e soccorso di massima efficacia ed efficienza.

È stata così costituita, presso il Comando Stazione Carabinieri di San Pietro Avellana, l’Unità di Ricerca Locale, dove sono confluiti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, gli Enti e Organizzazioni chiamati a svolgere le ricerche.