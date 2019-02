Campobasso verso il voto, il centrodestra scalda i motori. Pilone e Cancellario: servono scelte condivise

E’ apertissima, nel centrodestra, la partita in vista delle amministrative di Campobasso. La data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale si avvicina inesorabile ma al momento i nomi che circolano sulla leadership sono tanti, mentre le certezze sono ancora poche. L’unico ad aver scoperto le proprie carte è Corrado Di Niro, attuale presidente dell’Acem, l’associazione dei costruttori edili del Molise, che ha scelto di giocare nel ruolo di battitore libero, ma sempre all’interno dell’area di riferimento del centrodestra. Per il resto, i giochi sono ancora aperti. Per evitare confusione ma soprattutto pericolose fughe in avanti, i consiglieri comunali uscenti di Democrazia popolare, Francesco Pilone e Marialaura Cancellario, hanno preso posizione, ponendo l’attenzione sulla necessità di individuare il candidato sindaco che sia espressione della coalizione di centrodestra, “come migliore sintesi progettuale e di area, in grado di rappresentare concretamente una appartenenza che sia svincolata da logiche trasformistiche e soccombenti – hanno dichiarato i due consiglieri comunali – Siamo per l’individuazione di una figura politica espressione di una identità facilmente riconducibile nella coalizione moderata di centrodestra e capace di esprimere quella passione sentita che solo con il contatto quotidiano con la gente può maturarsi e quindi implementarsi in scelte gestionali di successo”, è la posizione di Pilone e Cancellario che hanno ribadito l’esigenza di predisporre e sottoscrivere una piattaforma programmatica forte, che tenga conto della centralità della persone e dei suoi diritti fondamentali. “Noi siamo pronti, nel merito e nel metodo”, hanno concluso i due consiglieri comunali, che ora attendono che il loro appello venga raccolto dai partiti del centrodestra per aprire quel confronto politico indispensabile per giungere a scelte condivise.